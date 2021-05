Centre Bell | 2500 partisans encourageront les Canadiens ce soir

Les Canadiens de Montréal joueront contre les Maple Leafs de Toronto, samedi soir, devant 2500 spectateurs au Centre Bell lors du match no 6 de la série de premier tour de la section Nord.

Les récents assouplissements des règles sanitaires annoncés par le gouvernement Legault permettent donc à une première équipe canadienne d’accueillir des partisans dans son amphithéâtre, depuis mars 2020.

La direction du Tricolore a précisé que les billets vendus pour ce match avaient été d’abord offerts aux détenteurs d’abonnement de saison, de loges de luxe et aux partenaires commerciaux.

Dans certains cas, des billets ont été revendus à des prix d’or, jusqu’à 1500 $.

Bien entendu, certaines mesures sanitaires seront néanmoins à respecter dans le Centre Bell, dont la distanciation physique et le port pour les personnes de 5 ans et plus. Quant à la consommation, seulement des bouteilles d'eau seront en vente dans l’aréna.