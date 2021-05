La réconciliation Roy-Tremblay | «On sait les erreurs qu’on a faites» -Mario Tremblay

« Et comme j’ai dit à Patrick, c’est important que l’on redevienne des chums comme on l’était avant que ça arrive, le 2 décembre… Et Patrick était bien d’accord. Il m’a même dit : « Tu sais Mario, dans le fond, je t’ai toujours bien aimé. »

« Anecdote... On fait le commercial, et là, on est assis l’un en face de l’autre et on se regarde dans le blanc des yeux. Je dis : « Pat, ça fais-tu drôle pareil. Ça fait 25 ans qu’on ne s’est pas parlés et ça fait deux heures qu’on se regarde dans le blanc des yeux. » On est partis à rire tous les deux! »