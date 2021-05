Tatar veut profiter de chaque moment

L’ailier des Canadiens de Montréal Tomas Tatar sait très bien que la fin pourrait bien approcher pour son trio formé avec Phillip Danault et Brendan Gallagher.

Deux des trois membres du trio sont sans contrat pour 2022 et rien ne garantit qu’ils seront de retour. C’est pour cette raison qu’il tente de profiter de chaque moment lors des séries.

« Bien honnêtement, je tente d’apprécier toutes les minutes durant lesquelles je joue avec Brendan et Phillip. Nous sommes tellement de bons amis à l’extérieur de la patinoire, mais on ne sait jamais quand sera notre dernier tour de glace ensemble.

« Le hockey est une business et Phillip et moi sommes joueurs autonomes à la fin de la saison, donc, on ne sait pas. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié nos années ensemble et je ne les oublierai jamais. »

Tatar est le seul joueur du trio qui a récolté un point en ce moment dans la série, soit une passe. Ses coéquipiers sont toujours à la recherche de leur premier point, mais selon Tatar, le match de jeudi est un pas dans la bonne direction.

« Nous faisons de meilleurs jeux dans la zone neutre qu’avant. Nous avons mieux joué en tant que trio, hier. C’est certain que si un de nous arrive à marquer, ça aidera encore plus, mais nous sommes passés près, et ce n’est qu’une question de temps. »

Caufield et Suzuki: le jeune duo dynamique

L’excitante fin de match jeudi en a laissé plusieurs plus qu’animés pour le match de samedi.

Vendredi matin, Caufield a pris le temps d’expliquer comment le but en prolongation s’était matérialisé.

« Quand j’ai eu la rondelle, je voulais premièrement éliminer le défenseur pour assurer l’échappée et donner la rondelle à Nick. Ensuite, je pense que j’ai bien exécuté ma feinte car je crois que le gardien s’attendait à ce que je tire, et finalement c’est Suzuki qui a complété le jeu. C’était parfait! »

Caufield n’était pas certain s’il y avait hors-jeu sur la séquence, mais Tatar l’a vite calmé.

« Caufield est venu me voir pour me demander si je pensais qu’il y avait hors-jeu, je lui ai dit que j’étais trop excité pour me soucier de ça et qu’il devrait aussi juste en profiter. J’adore les voir avoir du plaisir. »

« Nous savons tous à quel point ils sont talentueux. Tu dois avoir des qualités pour compléter un jeu de ce type dans la LNH. Je les trouve aussi très intelligents et j’espère que les partisans des Canadiens auront la chance de les regarder pendant encore plusieurs saisons. »

Quelques minutes avant le but de la victoire, le joueur de football étoile de la NFL JJ Watt a lancé un tweet sur les médias sociaux indiquant que le Tricolore avait besoin de donner plus de temps de glace à Caufield, quelques secondes plus tard il préparait le but de la victoire.

Watt s’est empressé de lancer un message disant seulement, « You’re welcome ! ». Un message qui a même fait réagir le propriétaire Goeff Molson.

« Il est allé à Wisconsin, a expliqué Caufield. Quand t’es un Badger, t’es un Badger à vie! Donc c’est bien d’avoir le support d’un gars comme ça. »

Des partisans au Centre Bell

Tous chez le Canadien s’entendent pour dire que la présence de spectateurs pourrait aider l’équipe, mais l’entraineur Dominique Ducharme demeure calme.

« De voir des partisans là, c’est sûr que ça peut emmener de l’énergie à notre équipe. Ça fait assez longtemps que l’on attend ça. Mais on peut parler de momentum et de partisans tant qu’on veut, mais c’est à nous de faire la différence sur la glace. »

S’il y en a un qui a hâte de vivre ses premiers moments devant les partisans c’est justement Caufield.

« Peu importe le nombre de spectateurs, ce sera électrique. Les joueurs m’ont parlé de l’ambiance ici lorsque l’édifice est plein, donc j’ai hâte à demain et surtout j’espère qu’on pourra faire le travail pour eux. »

Pour le match de samedi, il n’est pas impossible que Jake Evans effectue un retour au jeu, il se sent beaucoup mieux selon l’entraineur. Dans le cas d’Artturi Lekhonen, il demeure un cas improbable pour le sixième match.

Il ne semble pas qu’Alexander Romanov soit sur le point d’être inséré dans la formation. L’entraineur a indiqué que pour se rendre au niveau d’être capable de jouer en séries, il fallait atteindre plusieurs étapes et son jeune défenseur n’était tout simplement pas encore rendu là pour l’instant.