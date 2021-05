«On méritait de sortir d'ici avec une victoire» -Dominique Ducharme

Pour ce qui est du match proprement dit, l’entraîneur a noté que ses hommes ont apporté certains correctifs qui faisaient défaut jusqu’ici.

« La constance. Ça n’a pas été parfait, mais notre manière de travailler, de compétitionner… On voulait être beaucoup plus dynamiques offensivement et on l’a été. »

Les hommes de Ducharme ont marqué deux buts sans aide durant le match. Avec le but en prolongation, le Tricolore a ainsi inscrit trois de ses quatre réussites après avoir soutiré la rondelle à l’adversaire.

« Nous voulions être plus présents sur la rondelle et gagner plus de batailles. On voulait aller au filet beaucoup plus. On a été récompensés pour ça.

« Avec la rondelle, le porteur était moins arrêté… Il était plus en mouvement. Il y a beaucoup de choses qui entrent là-dedans et ça commence avec l’effort des joueurs. »

« On méritait de sortir d’ici avec une victoire. »