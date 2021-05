L'échappée avec Caufield | «Nous étions confiants» -Nick Suzuki

Un match sans lendemain n’est pas une rencontre comme une autre. Et Suzuki a noté que les vétérans de l’équipe ont pris leurs responsabilités,

« On a des tas de leaders. On a eu un meeting, hier. Des gars comme Corey et Staal ont pris la parole. Ils nous ont dit que de telles opportunités en séries ne se voient pas souvent. Et qu’on devait en profiter. »