Canadiens de Montréal | «Il faudra faire le ménage dès que les séries seront finies» -Jean Perron

«Par ailleurs, ce qui m’enrage c’est de voir Carey Price et Shea Weber, devant les journalistes à Montréal, avec leur face de bœuf. Ces gars-là s’en vont à Toronto et soudainement, ils deviennent tout mielleux lorsqu’ils sont interviewés par les médias locaux. Ils sont joviaux et généreux. On dirait que c’est une torture à Montréal. Ce n’est pas du bon leadership.