«Les Canadiens semblent intimidés par l’offensive des Maple Leafs» -Daniel Brière

Les Canadiens ont livré de belles performances contre divers bons clubs de la LNH durant la saison régulière. Ils ont d’ailleurs surpris bien des observateurs au début de la campagne. Or, on a l’impression qu’ils ont perdu nombreux de leurs repères durant la série contre les Maple Leafs. D’après l’ancien joueur de la LNH, le Québécois Daniel Brière, les joueurs montréalais tiennent beaucoup trop en respect l'offensive torontoise.

Des joueurs ont même affirmé que certains coéquipiers devaient évacuer l’individualisme et joueur en équipe. Qui plus est, on ne sent guère d’engagement chez les hommes de Dominique Ducharme.