Le CF Montréal n’a pas l’instinct du tueur, selon Zach Brault-Guillard

Le CF Montréal fait belle impression sur le terrain depuis le début de la saison. Il semble souvent contrôler le match, avoir plus souvent la possession du ballon, obtenir plus de chances de marquer et tenter plus de tirs que son adversaire.

Mais la plupart du temps, cela ne se transforme pas en victoire. Leurs adversaires sont beaucoup plus opportunistes et le club commence à glisser au classement. Avec un peu de chance, Montréal aurait facilement 4-5 points de plus au classement, mais le manque de finition commence vraiment à avoir un effet négatif sur le club.