Restrictions sanitaires | La frustration augmente dans le monde du sport

L’entraîneur de Judo Nicolas Gill doit peser ses mots lorsqu’il parle des restrictions imposées à ses athlètes.

« Nous avons assurément été le pays le plus strict envers nos athlètes. Juste de maintenir un bon niveau d’entraînement s’avère un défi, surtout avec le fait que la quarantaine est obligatoire. Nos athlètes ne voyagent donc pratiquement pas, car deux semaines d’arrêt ne fait pas de sens. Nous sommes dans une bulle, nous nous faisons tester trois fois par semaine et pourtant, c’est très compliqué. Même faire entrer des athlètes de l’extérieur s’avère impossible. Nous avons dû annuler le championnat panaméricain, que nous avions déjà repoussé deux fois. Finalement on n’a tout simplement abandonné. »

Ce qui frustre le plus Gill, c’est que le discours n’est pas cohérent.

« D’un côté, on a augmenté les subventions, mais on ne veut pas donner aux athlètes les moyens de demeurer compétitifs. Il y a eu un espoir à un moment donné qu’il y ait des allègements, mais la réaction du public a été négative et le gouvernement s’est vite retiré. On va se le dire, sur la ligne de départ à Tokyo, nos athlètes vont partir avec un désavantage. Au moins qu’on le dise qu’on s’en va là-bas pour le fun et non pour gagner. Mais non, les attentes seront tout aussi élevées. »

Pour Gill, la frustration est doublée lorsque l’on regarde les avantages que l’on a donnés aux joueurs de hockey.

« Le hockey a obtenu des allégements que nos athlètes n’ont pas obtenus. On voit où sont leurs priorités, la LNH a clairement une place de choix pour notre gouvernement. J’ai hâte de voir ce qui adviendra de la quarantaine quand ils se rendront en demi-finale, je me demande s’ils vont encore faire une exception pour eux, comme ils l’ont déjà fait avant. »