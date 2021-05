Canadiens-Leafs, match no 4 | Présence incertaine pour Lehkonen, Evans et Staal

L’entraîneur des Canadiens Dominique Ducharme n’a pas voulu dévoiler son jeu pour le match numéro quatre, mardi soir, indiquant seulement que la présence de plusieurs joueurs était incertaine.

C’est le cas notamment d’Artturi Lehkonen qui n’a pas terminé la rencontre d’hier.

« C’est un des joueurs en question oui... nous attendons le résultat de certains examens. Nous prendrons une décision dans son cas avant le match. »

Il n’est pas non plus impossible que Jake Evans effectue un retour dans l’alignement.

On ne sait pas non plus si Eric Staal, qui a cédé sa place à Cole Caufield lundi soir, sera assez rétabli pour pouvoir jouer.

Et même si Alexander Romanov est demeuré sur la patinoire plusieurs minutes après la fin de l’entraînement matinal, Ducharme n’a pas voulu l’exclure complètement de l’équation pour ce soir.

L’attaque en panne

Josh Anderson et Nick Suzuki savent très bien que le Canadien ne marque pas suffisamment de buts présentement pour espérer battre les Leafs.