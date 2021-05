Défaite des Canadiens | «C’est difficile de faire de l’échec avant si tu passes trop de temps dans ta zone» -Dominique Ducharme

«Ils ont bien joué on doit leur donné du crédit, mais on doit générer plus de chance et profiter de nos chances. On doit trouver une façon de battre le gardien. Ils nous ont rendus inconfortables et on devra s’assurer de revenir fort lors du prochain match. Notre deuxième a été notre pire de la série et on doit revenir à nos bonnes habitudes. On doit trouver une façon de contrer leurs gros canons offensifs. En troisième, on a trouvé une façon de créer du momentum. Ce sera des matchs d’un but jusqu’à la fin de cette série. On doit trouver une façon de faire tourner ça à notre avantage.»