Baptême pour Cole Caufield en séries | Est-il assez dominant pour jouer régulièrement?

À l’occasion de son commentaire du deuxième entracte de la rencontre entre les Canadiens et les Maple Leafs, notre analyste Dany Dubé est revenu sur le baptême de feu de Cole Caufield en séries dans la LNH.

Le jeune homme n’a d’ailleurs pratiquement pas joué en deuxième période, alors que l’attaque constante des Leafs a obligé Dominique Ducharme à le garder au banc.

Dany estime toutefois que le jeune homme travaille très fort et il aime la vitesse qu’il déploie, alors qu’il démontre un instinct offensif naturel. Il devra toutefois apprendre à se placer en fonction des probabilités selon notre analyste.

Alors que les amateurs souhaitent davantage voir un joueur habile avec la rondelle, Dany rappelle que tous les joueurs de la LNH doivent être responsables à tout moment sur la patinoire. Et comme le jeune n’a pas encore tous les atouts dans son jeu de cartes, il vaut mieux le garder sur le banc lors des situations critiques et l’utiliser entre autres sur l’avantage numérique, là où il peut faire une réelle différence. De cette façon, on évite de briser sa confiance et on lui offre davantage de temps pour se développer.

Dany estime que pour être dominant dans la meilleure ligue de hockey au monde, Caufield serait mieux utilisé dans la Ligue américaine à court terme pour assurer son apprentissage. Mais pour le moment, il a assurément son utilité pour les séries.

Dany rappelle aussi que Kotkaniemi aurait dû obtenir un traitement similaire à plus long terme au sein du club-école.

Étant donné que Caufield n’est pas encore assez dominant pour jouer régulièrement dans toutes les situations de jeu selon Dubé, on devrait le laisser progresser à Laval l’an prochain.

L’élément le plus important à considérer dans son cas, c’est de ne pas gâcher son potentiel!