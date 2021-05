Formule 1 | Verstappen fait banco à Monaco

Le casino de Monte Carlo fait partie de la mythologie monégasque. Et comme chacun sait, au casino, il y a des gagnants et des perdants. En s’élançant de la première ligne, Charles Leclerc et Max Verstappen espéraient conjurer le sort, les deux n’ayant jamais brillé à Monaco. On connaît la suite : Ferrari a joué le mauvais numéro tandis que Red Bull et Verstappen ont remporté le gros lot.

Non seulement le prodige néerlandais a gagné cette course que tous les pilotes de F1 rêvent d’avoir à leur palmarès, mais il est reparti de Monaco en tête du championnat – une première pour lui, même s’il en est déjà à sa septième saison.

Retour sur les gagnants et les perdants de ce Grand Prix qui, encore une fois, a eu des allures de procession. Seuls le hasard et les stratégies d’écurie ont assuré un minimum de divertissement.

Les gagnants

Red Bull

L’écurie autrichienne a connu un week-end fructueux : son leader a gagné la course et une excellente stratégie de course a permis à son coéquipier, Sergio Pérez, de faire oublier une autre séance de qualifications laborieuse avec une belle quatrième place. Mieux encore, il n’y avait aucun pilote Mercedes sur le podium, ce qui est un événement, disons-le, rarissime. Red Bull repart aussi en tête du championnat des Constructeurs.

Carlos Sainz Jr.

Quand il est question de pilotes surdoués, le nom de Sainz est rarement mentionné. Travaillant, opiniâtre, moins gaffeur qu’à ses débuts, l’Espagnol donne toujours son 110%, ce qui a fini par lui ouvrir les portes de la Scuderia Ferrari, rien de moins ! Évidemment, il a été recruté pour épauler Charles Leclerc, mais les Rouges voulaient aussi un pilote capable de prendre la charge sur ses épaules en cas de défaillance de son leader. Bref, on voulait un numéro 2 capable de faire ce que Bottas n’arrive pas à faire chez Mercedes. En cinq courses, Sainz donne déjà raison à Ferrari.

Lando Norris

En voilà un autre qui donne raison à ses employeurs. Après avoir obtenu une prolongation de contrat quelques jours plus tôt, ce jeune surdoué (20 ans seulement) a répondu en montant sur le podium pour une deuxième fois en cinq courses. Il a aussi marqué des points à chaque Grand Prix cette saison. En plus, il devance régulièrement son coéquipier Daniel Ricciardo, pourtant considéré comme une grosse pointure. C’est la marque des futurs champions : rappelez-vous Prost avec Lauda, Senna avec ce même Prost ou encore Hamilton avec Alonso…

Sebastian Vettel

Comme c’était bon de revoir Vettel dans le Top 5 ! Les quadruples champions du monde ne courent pas les rues et à 33 ans, l’Allemand a encore de belles années devant lui, comme le prouvent Alonso (40 ans bientôt), Raikkonen (41 ans) et surtout, Lewis Hamilton (36 ans). Cerise sur le gâteau, il a été élu Pilote du jour, comme quoi les fans ont encore de l’affection pour lui. Si la résurrection de Vettel se confirme, ce diable de Lawrence Stroll aura gagné son pari ! Et tout ça sera très bon pour la F1 : le retour du champion déchu, Aston Martin contre Ferrari… Du bonbon pour les fans. Et pour Netflix !

Lance Stroll

Il faut profiter des occasions quand elles se présentent. Monaco est un circuit atypique, où il est possible de se mettre en valeur sans avoir la monture la plus fringante. Plusieurs n’ont pas su en profiter ce week-end et pas les moindres : Alonso et Ricciardo ont été invisibles. On ne parle pas de pieds de céleri, ici ! Lance Stroll, lui, a récolté de précieux points et pour une fois, il ne s’est pas contenté du minimum syndical. Un peu plus d’agressivité, un peu plus de constance et il sera pris au sérieux.