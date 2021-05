Série Canadiens-Maple Leafs | «On arrive à la maison, on est quand même dans une bonne position» -Dominique Ducharme

Au lendemain de la défaite de 5-1 des Canadiens de Montréal contre les Maple Leafs à Toronto, les joueurs ont eu congé d’entraînement. Bien qu'il estime que son équipe est «dans une bonne position», Dominique Ducharme a affirmé aux représentants des médias, dimanche matin, qu'il apportera possiblement des changements à sa formation pour le troisième affrontement prévu à Montréal, le lendemain.

«C'est toujours possible. Il y a eu des changements entre le match 1 et le match 2, et il risque d'y en avoir entre le 2e et le 3e match également.»

Ducharme a laissé entendre qu’il pourrait faire appel aux services du joueur de centre Jake Evans. Ce dernier a raté le dernier match en raison d'une blessure.

Ducharme n’écarte pas non plus l’idée de faire joueur Cole Caufield lors de la troisième partie. Rappelons que le jeune espoir du Tricolore a été tenu à l’écart du jeu durant les deux premiers matchs face aux Maple Leafs.

Malgré la toute récente défaite de sa troupe, Dominique Ducharme s’est dit satisfait de la situation après les deux premiers matchs de la série, d’autant plus que les Canadiens seront à domicile pour les deux prochains duels.