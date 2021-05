Les Islanders créent l'égalité dans leur série contre les Penguins

Les Islanders de New York ont inscrit les quatre premiers buts de la rencontre, samedi, et ils ont aisément vaincu les Penguins de Pittsburgh 4-1.

Le série de premier tour entre les deux formations est à égalité 2-2. La cinquième rencontre de la série sera présentée, lundi, à Pittsburgh.

Josh Bailey (2e), Ryan Pulock (1er), Oliver Wahlstrom (1er) et Jordan Eberle (1er), les deux derniers en avantage d’un homme, ont touché la cible lors des deuxième et troisièmes périodes. Zach Aston-Reese (1er) a évité le jeu blanc aux Penguins avec un but de désavantage numérique en fin de match.