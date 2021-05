Kotkaniemi remplacera Evans | «Je n’ai aucun doute sur ce qu’il peut apporter à l’équipe»

«Certes, la perte de Jake Evans fait mal, mais Kotkaniemi peut jouer de belle manière avec Artturi Lehkonen et Paul Byron. La pression sera moins grande que de jouer avec les vedettes de l’équipe. C’est du jeu simple pour ce trio : on pousse la rondelle dans le fond, on va la chercher; on met de la pression en terminant ses mises en échec et en allant devant le filet. Je n’ai aucun doute sur ce que Kotkaniemi peut apporter à l’équipe.»