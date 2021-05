Réaction de Foligno | «Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il faut laisser les joueurs être des joueurs de hockey» -Philippe Boucher

«Il ne savait sûrement pas quoi faire et il a décidé de faire comme ça se fait souvent. Tu sais, les batailles dans le hockey il n’y en aurait plus demain matin et je serais d’accord avec ça, bien que j’aurais peur de ce qui pourrait arriver… gestes vicieux, coups de bâton et mise en échec dans le dos. Ça, ça me ferait peur. Moi aussi Foligno j’aurais préféré que ça n’arrive pas, mais on peut-tu tourner la page? On remet beaucoup trop en question le hockey alors qu’il est meilleur que jamais!»