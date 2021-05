La ténacité de Byron | «Il y a une raison pourquoi il y a un «A» sur son chandail» -Dominique Ducharme

En début de saison, les Canadiens inscrivaient des tas de buts en désavantage numérique. Paul Byron a commencé les séries éliminatoires de la même manière.

L’attaquant du Tricolore a démontré son habituelle pointe de vitesse en troisième période pour devancer le défenseur Rasmus Sandin pour la possession d’une rondelle. Accroché par ce dernier, il a néanmoins décoché son tir lorsqu’il était sur les genoux… et il a fait mouche.

Byron, blessé plus souvent qu’à son tour et dont le nom s’est retrouvé trois fois au ballottage cette saison, parvient encore et toujours à surprendre.

« C’est un compétiteur », a lancé l’entraîneur Dominique Ducharme.