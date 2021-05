Le CF Montréal en exil aux États-Unis | « Ça commence à bouillir à l’intérieur! » -Wilfried Nancy

L’entraîneur en avait encore plus à ajouter pour défendre la situation des siens.

« On travaille fort, on a bossé, on a fait ce qu’il fallait faire. Aujourd’hui on est vacciné (2 fois), les restrictions se sont allégées, on n’est plus obligé de porter le masque, mais on le porte, car on veut faire attention. Mais mentalement, ce n’est pas facile. Nous sommes des êtres humains avant tout. Je ne suis pas en train de me plaindre, je fais très attention à ce que je dis. »

C’est assez clair que pour Nancy, ce cauchemar et cet exil doivent finir par se terminer.

« Au bout d’un moment, on fait tout ce qu’il faut, on est vacciné, on fait attention. On touche du bois, car nous n’avons pas eu de cas dans notre équipe. Mais qu’est ce qui va se passer par la suite, j’ai hâte de voir. Et j’ai surtout hâte de comprendre la logique derrière ça.»

Le CF Montréal affronte le FC Cincinnati samedi en Floride, avant de se déplacer vers Chicago pour un match face au Fire la semaine prochaine, pour ensuite entrer à Montréal pour la longue pause internationale.

Nancy a aussi confirmé dans son point de presse que ni Mason Toye, ni Zach Brault-Guillard, ou même Luis Binks ne seront suffisamment rétablis pour le match de samedi.