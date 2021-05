Hockey | « En séries, tout se peut, c’est une saison complètement différente » - Phillip Danault

Le principal intéressé a avoué que la fin de saison a été vraiment épuisante, jouant quatre matchs par semaine pour les cinq dernières semaines de l’année.

« J’étais heureux que la saison se termine, a lancé Tatar. Mon corps avait besoin de ce repos. Le fait de me sentir mieux, ça fait toute la différence pour ma confiance. Je me sens frais et je devrais avoir énormément d’énergie ce soir. »

On peut présumer que le Canadien sera tenté d'envoyer sur la glace son trio le plus fiable défensivement, contre les armes les plus offensives des Leafs, mais Tatar ne voit pas cela de cette façon.

« Nous ne sommes pas qu’une ligne défensive, nous sommes capables de garder la rondelle en territoire adverse. Ce sera le plan de match ce soir, plus nous passons de temps dans leur zone, mieux c’est pour nous. Je ne pense pas que c’est juste de dire de nous que nous ne sommes qu’une ‘shut down line’. »

Après avoir passé ses soirées à regarder les autres séries de la LNH, Danault se dit fébrile pour le début de cette série.

« Absolument, je regarde les autres séries et ça nous donne vraiment le goût. Ça patine, ça frappe, c’est pour ça qu'on joue. Il n’y a rien de mieux que les séries. »