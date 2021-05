«Gallagher est devenu un modèle pour moi» - Rafaël Harvey-Pinard, du Rocket de Laval

«Tout le monde était content. Nous étions très excités d’avoir ces deux gars dans le vestiaire. Ils ont tellement de succès. On a pu apprendre beaucoup d’eux dans la chambre et sur la patinoire, même s’ils ne sont restés avec nous qu’une journée. Quand j’étais jeune, j’aimais surtout Steven Stamkos et Alex Kovalev. En vieillissant, je me suis inspiré de Gallagher. Il est un bel exemple pour moi. Il est devenu un modèle de par sa façon de travailler (éthique de travail). Nous sommes deux gars au jeu similaire. Il est une source d’inspiration.»