«Ça ne prend pas grand-chose pour allumer la flamme» -Marc-André Bergeron

«Nous avions terminé la saison régulière en huitième place de l’Association. Oui, on a gagné le premier match contre les Capitals. Mais quand tu perds les trois parties suivantes contre la meilleure équipe de la division, tu à l’impression de retomber à ta place. Cela dit, tout est possible quand une équipe parvient à participer aux séries éliminatoires... C’est quasiment inexplicable, mais c’est réel. Je peux dire que le gardien (Jaroslav Halak avait été phénoménal au cours des séries en 2010) et les unités spéciales sont cruciaux en séries.