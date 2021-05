Les Prédateurs de Granby remportaient la Coupe Memorial il y a 25 ans | «Je n’ai jamais vécu un autre moment aussi spécial» -Michel Therrien

«Je garde des souvenirs mémorables de toute cette saison. Nous avons livré d’incroyables performances lors de la finale à Peterborough. Je regarde parfois des vidéos sur YouTube. Je me remémore Francis Bouillon qui pleure à chaudes larmes au banc des joueurs! […] On a tellement rêvé et tellement cru qu’on pouvait remporter de nouveau la Coupe Memorial au Québec… On l’a finalement accompli. Ce fut un privilège de coacher cette gang de gars.