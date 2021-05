Séries éliminatoires | Les Maples Leafs sont «battables», selon Mario Tremblay et Benoît Brunet

«Les gars des Canadiens ont eu des séances d’entrainement dures durant lesquelles ils ont travaillé excessivement fort. C’est grâce à ça qu’il est possible de remettre un club sur les rails. […] Dans mon esprit, le Tricolore a une bien meilleure équipe que ce qu’elle a démontré cette saison. Il y a eu la COVID-19, des turbulences, des blessures… Le club est reposé. J’ai un bon feeling. J’aime ce que je vois et ce que j’entends. Je pense que les Canadiens peuvent surprendre les Maple Leafs. J’ai choisi Montréal en six matchs. Les Leafs sont battables. De toute manière, je ne suis pas capable de prendre pour Toronto!»