Paul Arcand s'entretient avec le fils de Gilles Lupien, Érik

« Il a toujours dit qu'il voulait se battre pour les droits des jeunes parce qu'il les côtoyait chaque jour, qu'il côtoyait les familles et il disait que c'était mal géré quelque part. Il disait: "c'est notre futur et donc on doit en prendre soin". Il en a fait un combat personnel jusqu'à la fin de sa vie. C'est l'héritage de mon père. Je l'ai encore avec moi et je veux défendre ces convictions-là... »