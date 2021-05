«Il a été obligé de donner des coups, Gally» -Joël Bouchard

« J’ai vu Brendan dans des situations où il était fatigué. Et je l’ai renvoyé sur la glace. Si ça avait été une victoire.... On a 45 lancers, on mène 5 à 1, on n’a pas vraiment de pression... Ça serait peut-être de la fausse représentation pour lui. Il a été obligé de donner des coups, Gally. Ça montre que c’est un gars de caractère. C’est un gars qui mérite tout ce qui lui arrive. »