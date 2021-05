Kotkaniemi, Romanov et Caufield dans les gradins face aux Leafs

« KK a une fin de saison plus difficile, un clou croche si tu continues de frapper dessus, il devient encore plus croche. En fin de saison nous n’avons pas eu le temps de redresser ce clou. Avec cette semaine, on peut travailler là-dessus. On aime ce qu’il fait et ce qu’il va devenir, il faut juste faire un petit pas de recul pour le remettre sur les bonnes rails. »