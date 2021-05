Le Crew gardera son nom... Le CF Montréal redeviendra-t-il l’Impact?

Les propriétaires du Crew de Columbus, les champions en titre de la MLS, avaient annoncé il y a quelques semaines un changement d’image de la marque du club.

Un peu comme l’Impact, qui est devenu le Club de Foot de Montréal, le Crew de Columbus, qui déménagera sous peu dans un nouveau stade, devait devenir le Columbus SC.

Mais cette annonce n’a pas du tout plu aux partisans qui ont fait connaître leur mécontentement sur les médias sociaux. Le mot-clic #SaveTheCrew en est même né en opposition.

Clairement, les gens étaient attachés au nom. Ils n’appréciaient pas non plus le nouveau logo.

Devant cette levée de boucliers, l’organisation a lancé un message via ses médias sociaux indiquant qu’elle reconsidérerait sa décision, en rencontrant certains groupes de supporteurs.

Voilà que lundi soir, la direction de l’équipe a annoncé qu’elle allait réintégrer le nom Crew dans son logo. Même si l’équipe continuera de se nommer officiellement Columbus SC, l’organisation acceptera aussi la terminologie Crew de Columbus. Le Crew demeurera le surnom de l’équipe et pourra continuer d’être utilisé librement.

Quelle réaction aura le Club de Foot de Montréal?

Ce même dossier ne s’est pas déroulé de la même façon ici à Montréal lorsque le club a annoncé qu’il passait de l’appellation Impact de Montréal FC à Club de Foot de Montréal.

Même si une grande majorité des partisans se sont dits scandalisés de la décision, le club a décidé de faire fi de l’opinion publique. Même si des membres importants des groupes de supporteurs ont publiquement annoncé qu’ils abandonnaient leurs billets de saison, le club n’a pas bronché, le Club de Foot reste et le nouveau logo aussi.

Malheureusement pour eux, plus de quatre mois plus tard, l’opinion du public n’a pas changé. Plusieurs disent ne plus se reconnaître dans ce club et les messages haineux auprès de l’équipe sont encore très présents sur les publications de l’équipe sur les médias sociaux.

Il faut admettre que l’attitude déployée par le Crew dans ce dossier met de la pression sur le président Kevin Gilmore de montrer lui aussi le même respect envers ses partisans.

Est-il trop tard?

Il aurait été difficile pour Gilmore et ses acolytes de changer leur fusil d’épaule à l’aube du début de la saison 2021. Les chandails étaient probablement déjà en pleine production, et la décision pour l’année en cours était déjà prise.

Dans le cas du Crew l’histoire est différente puisque le changement ne devait que prendre forme l’an prochain.

Ceci dit, une approche diplomatique comme celle démontrée par l’organisation du Crew aurait été de mise. Le Fire de Chicago est revenu en arrière après un an d’un rebranding qui n’a pas du tout plu aux amateurs. Le CF Montréal pourrait en faire de même pour 2022 s’il le désirait vraiment. Ce serait assurément une annonce très populaire, mais le club devra avoir le courage de faire marche arrière.

Le problème c’est que ce rebranding s’avère le cheval de bataille du président Kevin Gilmore. Si Joey Saputo décide que l’expérience du CFM a assez duré, et qu’il vaut mieux revenir à l’Impact, qu’adviendra-t-il de Gilmore? Difficile à dire, la bonne nouvelle c’est que Saputo a encore plusieurs mois devant lui avant de prendre la décision finale pour 2022.