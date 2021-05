Les Bruins créent l'égalité face aux Capitals

Brad Marchand a touché la cible après 39 secondes de jeu en prolongation, lundi, menant les Bruins de Boston à une victoire de 4-3 contre les Capitals de Washington.

Cette victoire permet aux Bruins de créer l’égalité une victoire de chaque côté dans cette série de premier tour éliminatoire. Les Capitals l’avaient emporté 3-2, également en prolongation, samedi soir.

Marchand a couronné la remontée des siens qui a été rendu possible par le but de Taylor Hall à 17 :11 de la troisième période. Outre Marchard (1er) et Hall (1er), Patrice Bergeron (1er) et Jake DeBrusk (1er) ont marqué pour les vainqueurs.

Garnet Hathaway (1er et 2e) et T.J. Oshie (1er) ont riposté pour les Capitals.

Le troisième match de la série sera présenté, mercredi, à Boston.