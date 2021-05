Il y a 50 ans | Le triomphe inattendu des Canadiens... négligés

« Si je me souviens bien, le deuxième match, on perdait 5-1 après la première période, mais on a gagné 7-5 et ont a gagné la série. Et après, en finale, on a gagné contre Chicago. Ça a été toute une expérience arriver avec le Canadien et gagner la coupe Stanley en 1971 et 1973, ça a été extraordinaire. Des moments mémorables. »