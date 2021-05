Situation des gardiens | «Des deux côtés, il y a beaucoup de points d'interrogation» -Félix Potvin

Cela dit, en tenant compte de la commotion cérébrale dont Price a été victime et le fait qu’il a disputé deux périodes du match entre le Rocket de Laval et les Marlies de Toronto, lundi soir, Potvin croit que cet aspect de l’équation est l’un des plus problématiques.

« Les deux équipes entrent dans les séries avec une situation de gardiens de but pas vraiment facile. Des deux côtés, il y a beaucoup de points d’interrogation. »