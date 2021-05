Canadiens-Maple Leafs | L’analyse des forces en présence

« Et je ne prends pas les Canadiens par partisanerie. Je l’ai vécu quand on a battu Washington et Pittsburgh. On n’avait aucune chance de battre Washington et Pittsburgh. Mais on jouait un système serré. On jouait du hockey plate, du hockey physique et on est venus à bout de deux équipes talentueuses. »

Lapierre pense que le fait que plusieurs joueurs des Canadiens sont à la recherche d’un nouveau contrat (Tatar, Danault) et que plusieurs vétérans (Gallagher, Petry) ont demandé de l’aide à la direction qui est venue (Toffoli, Anderson, Allen, Edmundson) va motiver les troupes.

À l’inverse, Guillaume Latendresse pense que les Maple Leafs ont trop de force de frappe.