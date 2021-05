Série Maple Leafs – Canadien | «On rêve tous de faire partie d’une telle rivalité»

«On connaît l'historique entre les deux équipes et on les a affrontées à plusieurs reprises cette saison. Tout le groupe est impatient de les affronter. Ce sera évidemment tout un défi, mais plusieurs gars vont être de retour au jeu et on a confiance en notre groupe. Ça va être une série amusante. On rêve tous de faire partie d’une telle rivalité, alors ça va être une excellente série»