Canadiens-Maple Leafs | «Je pense que le Tricolore va gagner deux matchs»

«Je pense que les Canadiens vont réussir à gagner deux matchs. Cette pause de huit jours entre le dernier match de la saison régulière et la première partie des séries permet aux entraîneurs d’appuyer sur le bouton reset. D’ailleurs, le Tricolore a fléchi en fin de saison parce que plusieurs joueurs étaient fatigués et blessés. L’alignement sera reposé et il pourra repartir sur une nouvelle base.»