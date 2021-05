Retour des Nordiques | «Les Canadiens de Montréal en bénéficieraient!» -Ray Lalonde

Alors que Pierre-Karl Péladeau croit toujours que la ville de Québec serait un bon partenaire pour la Ligue nationale de hockey, le spécialiste en marketing du sport, Ray Lalonde estime qu’il n’est pas faux d’aller dans cette direction.

Selon notre collaborateur, Gary Bettman a réussi un certain tour de force malgré la pandémie avec l’entrée de Seattle dans le giron de la ligue et il croit qu’éventuellement, une nouvelle expansion pourrait avoir lieu et avec l’inflation et la popularité du hockey, Québec demeure un marché plus qu’attrayant pour la LNH.

Alors que plusieurs équipes ont subi des pertes colossales à cause de la pandémie, certains clubs pourraient se retrouver dans une position de vulnérabilité à court terme, mais les prochaines années et la sortie de la pandémie devraient à ses yeux, permettre un retour à la profitabilité.

Alors que Québec a l’amphithéâtre, le marché et la culture du hockey, il reste à voir si le groupe de propriétaires est le bon pour la LNH dans un marché comme la capitale nationale.