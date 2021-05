Séries 2021 dans la LNH | Marc André Fleury est heureux et serein

«L’expérience et le temps m’ont permis d’apprendre. Je ne suis pas un gars qui va sur les réseaux sociaux, même les articles de journaux je ne les lis pas vraiment. Au début de ma carrière, ce qu’on disait dans les journaux ça m’affectait et ce ne sont pas de bonnes pensées avant les matchs alors j’ai tout mis ça de côté. Et chaque fois que j’ai eu de mauvais matchs dans ma carrière, le lendemain je voulais rebondir et je revenais avec le sourire et d’être relax avec la bonne mentalité pour le prochain match.»