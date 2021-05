Victoire de 2-0 | Le CF Montréal remporte un match... de 4 heures

Le CF Montréal a dû trimer dur et longtemps, mercredi, mais il a vaincu l’Inter de Miami au terme d’une rencontre qui a duré plus de quatre heures en raison d’un délai de pluie et de risques d’orages.

Bjorn Johnsen a rapidement donné les devants à la formation de Wilfried Nancy lors de la première demi-heure de jeu avec des réussites aux 14e e 25e minutes.

Lors du premier but, Johnsen a été servi par un échange de passes millimétrées de Djordje Mihailovic et de Samuel Piette en plein centre du terrain. Johnsen a déjoué le gardien avec un tir près du poteau rapproché.

Sur le second, c’est un petit centre de Romell Quioto qui a permis à Johnsen de rediriger le ballon vers le poteau extérieur.

Le CF Montréal a retraité au vestiaire avec cette avance, mais la rencontre a été interrompue à la 47e minute en raison de la pluie et de risques d’orages, ce qui a mené à une pause d’environ deux heures et demie.

La rencontre a repris un peu après 23 heures, mais l’Inter de Miami n’a jamais menacé de remonter à la marque. James Pantemis a remporté son premier match de la saison devant le filet de la formation montréalaise.

En vertu de cette victoire, le CF Montréal (2-2-1, 8 points) se hisse au premier rang de la section est de la Major League soccer, à égalité avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (2-2-1, 8 points), mais avec un meilleur différentiel de points.