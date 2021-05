Trophée Jacques-Beauchamp | Et le récipiendaire est… Jake Allen

Le gardien de but Jake Allen a remporté le Trophée Jacques-Beauchamp remis au joueur ayant eu un rôle déterminant au sein de l'équipe durant la saison régulière, sans toutefois en retirer d'honneur particulier.

Allen succède à l'attaquant Phillip Danault, qui avait mérité l'honneur en 2018-2019. Le trophée n'a pas été remis la saison dernière en raison de la pandémie.

À sa première saison, Allen a eu son mot à dire dans les succès du club en compilant une fiche de 11-12-5 et en maintenant un taux d'efficacité de ,907 et une moyenne de buts alloués de 2,68.

Le gardien a obtenu le plus de votes au scrutin et 49 points pour devancer Joel Edmundson (43 points) et Corey Perry (25 points).

Rappelons que ce sont les membres des médias qui décernent cet honneur.