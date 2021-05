Charles Leblanc entame la dernière étape avant la MLB

Leblanc évolue au deuxième et au troisième coussin depuis son arrivée au niveau AAA.

Un coup de circuit pour amorcer la saison

Dès sa première présence au bâton de la saison, Leblanc a catapulté un tir à l’intérieur loin au deuxième balcon du champ gauche. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas raté se chance de faire une bonne première impression.

« Je me disais que j’avais bien fait de travailler sur des ajustements dans mon élan, que j’avais aussi bien fait de faire confiance au processus. Normalement mes circuits arrivent plus tard dans la saison, je suis heureux de l’avoir fait rapidement. »

>>>>>Cliquez ici voir le circuit de Leblanc à la 27e seconde de cette vidéo

Leblanc attend toujours la chance d’en jaser avec son père, qui travaille de nuit et qu’il réveille toujours lorsqu’il lui téléphone. Il dit avoir parlé à sa mère et à sa sœur, et qu’il prendrait du temps mercredi, une journée de congé, pour l'appeler.

De plus en plus près des majeures

Impossible pour Leblanc de ne pas commencer à rêver au baseball majeur. Depuis sa tendre enfance, il s’imagine jouer dans les grandes ligues, et le voilà à la toute dernière étape du processus.

« C’est sûr que j’y pense, même si je viens d’arriver ici. Je sens l’odeur de la MLB et c’est normal. À cause de la COVID, toutes les équipes ont un taxi squad (équipe de réserve) de cinq ou six joueurs qui suivent le grand club, au cas où il y aurait des blessures ou des joueurs malades. Plusieurs joueurs de mon équipe y sont déjà allés. Un jour ce sera à mon tour. Tout ce que je dois faire c’est continuer de travailler fort et m’améliorer. »

Le retour à la vie normale

Leblanc ne se cache pas qu’il est heureux de retrouver le terrain. Après une année difficile à frapper des balles dans la cage à côté de la maison de ses parents, retrouver enfin le terrain fait toute la différence.