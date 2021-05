Le match présenté en fin d'après-midi | Dernier duel de saison régulière pour le CH

Déjà assurés de leur position respective au classement de la section Nord, le Canadien de Montréal et les Oilers d'Edmonton conclueront leur saison régulière en fin d'après-midi au Centre Bell.

Le duel débutera exceptionnellement à 17 h et l'émission d'avant-match sera diffusé dès 16 h 30 sur toutes les plateformes de Cogeco Média avec l'analyste Dany Dubé et le descripteur Martin McGuire.

Les Canadiens (24-21-10 - 58 points) ont rendez-vous avec les Maple Leafs en première ronde alors que les Oilers (34-18-2 - 70 points) croiseront le fer avec les Jets de Winnipeg.

Jake Allen reçoit le Trophée Jacques-Beauchamp

Le gardien de but Jake Allen a obtenu le Trophée Jacques-Beauchamp remis au joueur ayant eu un rôle déterminant au sein de l'équipe durant la saison régulière, sans toutefois en retirer d'honneur particulier.

Allen succède à l'attaquant Phillip Danault, qui avait mérité l'honneur en 2018-2019. Le trophée n'a pas été remis la saison dernière en raison de la pandémie.

À sa première saison, Allen a eu son mot à dire dans les succès du club (fiche de 11-12-5, taux d'efficacité de ,907 et moyenne de buts alloués de 2,68).

Le gardien a obtenu le plus de votes au scrutin et 49 points pour devancer Joel Edmundson (43 points) et Corey Perry (25 points).