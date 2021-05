Une série Canadiens-Maple Leafs | La dernière fois, c’était en 1979

La dernière fois que les Maple Leafs et le Canadien se sont affrontés en séries, c’est aussi l’année de la première représentation de Broue au théâtre, c’est aussi l’année d’entrée des Nordiques dans la LNH et l’année où Gilles Villeneuve faisait la pluie et le beau temps en Formule 1. Ça fait longtemps!

Le capitaine des Canadiens en 1979 était Yvan Cournoyer, le gardien Ken Dryden, le joueur étoile Guy Lafleur et le « Big Three », formé de Larry Robinson, Guy Lapointe et Serge Savard, faisait la loi.

Sans oublier les Steve Shutt, Pierre Mondou, Yvon Lambert, Mario Tremblay, Jacques Lemaire et Réjean Houle, qui faisaient tous aussi partie de l’équipe. Le Canadien était dirigé par Scotty Bowman et les Leafs par Roger Neilson.

Le Canadien venait de gagner trois coupes Stanley de suite et entrait en séries avec le vent dans les voiles, ayant récolté 115 points au classement. Seulement les Islanders avaient fait mieux avec 116.

À cette époque, les Maple Leafs comptaient sur des joueurs comme Darryl Sittler qui avait récolté 87 points, Lanny McDonald (85), Borje Salming (73) et Ian Turnbull (63).

Pendant que le Canadien avait un laissez-passer directement en quart de finale, les Leafs jouaient un deux de trois face aux Flames d’Atlanta pour déterminer laquelle des deux équipes allait accéder aux séries.

Les Leafs ont remporté la minisérie deux matchs à zéro et avaient donc rendez-vous avec les puissants Canadiens.

Une série expéditive, mais excitante!

Malheureusement pour les Leafs, ils n’ont pas fait le poids face au Tricolore accordant 19 buts en quatre matchs. Il faut mentionner que les Leafs ont poussé les matchs trois et quatre en prolongation, mais se sont tout de même inclinés en quatre rencontres.

Lors du premier match, le Tricolore l’emporte 5-2. Guy Lafleur avait récolté quatre points dont trois passes et Jacques Lemaire avait marqué deux buts. Ce duel peut être revu sur youtube via le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=9j9ZwrpNNf0

Imaginez-vous donc que Lafleur a récidivé lors du match numéro deux avec quatre autres points, mais cette fois c’est Bob Gainey qui a marqué deux fois. Le match se termine par la marque de 5-1 et la série se transporte à Toronto.

Les choses se corsent un peu au Maple Leafs Garden pour le Tricolore alors que Toronto crée l’égalité 3-3 avec seulement 2 :20 à faire en troisième période. Darryl Sittler trouve le fond du filet pour pousser tout le monde en temps supplémentaire.

Après une première période de prolongation sans histoire, Cam Connor marque son premier but des séries et propulse le Canadien vers une avance de 3-0 dans la série.

L’histoire se répète dans le match numéro quatre alors que les Leafs y vont d’un changement de gardien, donnant la chance à Paul Harrison d’obtenir un départ.

Tiger Williams en furie

Pour un deuxième soir consécutif, les deux équipes se retrouvent en prolongation alors que Harrison y va d’un arrêt spectaculaire de la mitaine, sur une montée de Larry Robinson, avec deux secondes à faire en troisième.

Mais, en prolongation, David « Tiger » Williams plaque Robinson dans la bande portant son bâton assez élevé près du visage de son adversaire. Une punition limite qui n'a pas du tout plu à la foule qui s’est mise à scander des insultes envers les arbitres.

Il n’en fallait pas plus pour fouetter Robinson qui a passé l’entièreté de l’avantage numérique sur la glace et mis fin aux hostilités avec un foudroyant tir de la pointe. Le Canadien l’emporte 5-4 et balaye la série, 4-0.

Williams était furieux et a dû être retenu par ses coéquipiers lors de sa sortie du banc, voulant absolument s’en prendre à l’arbitre. Robinson a aussi senti le besoin d’aller lui parler, pour tenter de calmer ses esprits. Tiger était complètement hors de lui.

Le Canadien se dirigera cette année-là vers une quatrième conquête de la coupe Stanley en autant d’années.

Il faudra attendre 42 ans plus tard pour voir une autre série entre les deux clubs mythiques du Canada, mais cette fois, l’histoire risque d’être bien différente.