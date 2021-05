Oilers 3 Canadiens 2 (deuxième période)

Les Canadiens de Montréal amorcent leur dernière série à domicile du calendrier régulier, ce soir, en accueillant les Oilers d'Edmonton.

Le Tricolore (24-21-9, 57 points) n'a besoin que d'un point en deux rencontres - ou voir les Canucks et les Flames laisser filer un point - afin de se qualifier pour les séries. Paul Byron est de retour. Jake Allen est devant le filet.

Les Oilers (33-18-2, 68 points) sont qualifiés et ils termineront au deuxième rang de la section Nord, peu importe le résultat de leurs derniers matchs.

Bing! Bang!

Non seulement Jake Evans tient son bout face à Connor McDavid en l'absence de Phillip Danault, mais il inscrit un but à la suite d'une belle manoeuvre à 9:32. Malheureusement pour les Canadiens, James Neal riposte 20 secondes plus tard...

Les Oilers prennent les devants à 13:29 lors d'une descente où Corey Perry et Nick Suzuki ne se sont pas repliés assez vite. Bilan: le 15e but de la saison de Ryan Nugent-Hopkins.

À fond de train

La vitesse d'Evans va encore une fois mener au deuxième but des Canadiens. Evans remet à Artturi Lehkonen sur le flanc gauche et si Evans ne peut saisir le retour de passe, Paul Byron, lui, ne rate pas son coup avec un joli tir du revers dans le haut du filet de Mikko Koskinen.

Plus de détails à venir...