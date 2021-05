Samuel Piette n'est pas sur le banc uniquement à cause de sa blessure

Ceux qui cherchent Jean-Yves Ballou Tabla, sachez qu’il s’est à nouveau blessé. Celui qui était sur le point de revenir au jeu s’est à nouveau fait mal, cette fois, à l’aine. Il sera à l’écart pour une période indéterminée. La guigne se poursuit donc encore dans son cas.

Un départ pour Pantemis?

Nancy n’a pas voulu confirmer si le gardien québécois James Pantemis aura la chance de jouer en milieu de semaine face à Miami.

« Nous y réfléchissons à savoir quand on peut l’insérer ou même s’il disputera des matchs cette saison. C’est vrai que tout est clair avec Olivier Renard sur l’évolution des jeunes, en plus on ne sait toujours pas ce qui va se passer avec le championnat canadien. Mais je me donne encore un peu de temps pour y réfléchir. »

Après un bon départ, où le club a passé les deux premières semaines de la saison en première place dans l’Est, le CF Montréal a glissé à l’extérieur du portrait des séries.