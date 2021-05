LNH | Qu'est-ce qui reste à régler d'ici la fin du calendrier?

La saison de la LNH devait se terminer le week-end dernier, mais la pandémie a forcé la LNH à déplacer plusieurs parties. Pour cette raison, 24 des 31 équipes de la LNH ont encore des matchs prévus au calendrier, incluant le Canadien.

Les Penguins de Pittsburgh sont la seule équipe classée pour les séries à ne plus avoir de matchs à jouer. Les équipes éliminées d’Arizona, Anaheim, Detroit, Columbus, New York et Buffalo ont toutes terminé leur saison.

Division Canadienne

Il ne reste plus qu’une place en séries à octroyer et c’est dans la division canadienne. Le Tricolore n’est plus qu’à un petit point de décrocher cette toute dernière place.

Si Montréal obtient au moins un point à deux derniers matchs, ou si les Flames et les Canucks échappent chacun un point, le tour sera joué pour les hommes de Dominique Ducharme.

Le CH conserve encore de minces chances de devancer les Jets au troisième rang de la division. Sinon, on verra le Canadien se mesurer aux Maple Leafs et les Oilers affronter les Jets au premier tour.

Division Est

On sait déjà que ce sont les Penguins qui ont gagné le titre de champion de division et que les Capitals termineront la saison au deuxième rang.

Les Bruins et les Islanders seront aussi des séries, mais il n’est pas clair laquelle des deux équipes terminera au troisième rang et laquelle au quatrième.

Ça risque de se jouer lundi soir alors que ces deux formations s’affrontent à Boston.

Division Ouest

Dans la division Ouest, Vegas, Colorado, Minnesota et St. Louis seront tous des séries. Mais la seule chose qui est réglée, c’est que les Blues termineront au quatrième échelon. Tout le reste doit encore être réglé.

Vegas part favori pour remporter le titre de la division, eux qui ont une avance de quatre points sur l’Avalanche, mais Colorado doit aussi regarder derrière, car le Wild les talonne, avec seulement un point de retard.

Si Vegas l’emporte ce soir à domicile face à l’Avalanche, ils seront sacrés champions de la division et s’assureront un rendez-vous face aux Blues au premier tour, tandis que le Colorado aurait à négocier avec le Wild au premier tour.

Division Centrale

Encore une fois ici, les quatre clubs qualifiés pour les séries sont déjà connus. Les Hurricanes, les Panthers, le Lightning et les Prédateurs seront tous de la grande danse.

Les seules séries de premier tour de la LNH qui sont déjà réglées se retrouvent dans cette division. Les Canes se frotteront aux Prédateurs et les Panthers affronteront le Lightning.

Dans la série floridienne, il reste par contre à régler qui aura l’avantage de la glace. Encore une fois, on aura réponse à notre question ce soir alors que les deux clubs s’affronteront du côté de Sunrise.