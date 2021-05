Paul Byron de retour face aux Oilers

Paul Byron sera de retour au jeu lundi soir contre les Oilers d'Edmonton.

L'Ontarien était à l'entraînement des siens lundi, tout comme Carey Price et Brendan Gallagher, deux joueurs importants dont le retour approche également.

Pour Josh Anderson, c’est un soulagement de voir que plusieurs seront de retour dans l’alignement sous peu.

« Ça fait du bien de les revoir sur la patinoire. Nous avons manqué la vitesse de Paul et son travail en désavantage numérique, Gallagher a recommencé à lancer des rondelles et on voit que Price travaille sur des choses et son retour ne saura tarder. »

Pour sa part, Byron se dit excité de revenir au jeu.

« Ce n’est pas facile d’être de côté et de ne pas pouvoir aider l’équipe. Mais à partir de maintenant je n’ai qu’un seul objectif, c’est de gagner la coupe. C’est ma seule et unique motivation. »

Ducharme a indiqué que la grande majorité des blessés seront de retour à temps pour les séries, cependant Gallagher et Price ne seront pas suffisamment rétablis pour jouer le dernier match mercredi.

Aucun Québécois: une première en près d'un siècle

Le Québécois Phillip Danault se porte mieux et devrait recommencer à patiner sous peu.

Jonathan Drouin est le seul joueur pour lequel il n’y a pas de plan de retour au jeu présentement.

Si l'on se fie à ce qu'on a vu à l'entraînement, le Canadien n’aura aucun joueur québécois dans son alignement lundi soir. Une première en près de 100 ans.