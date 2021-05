«Les Canadiens ont besoin de tout leur monde s’ils veulent avoir la moindre chance face aux Maple Leafs»

«D’abord, le talent naturel des Maple Leafs a pris le dessus. Les joueurs clés comme Marner, Tavares et Mathhews font la différence. Du côté des Canadiens, certains joueurs, comme Jesperi Kotkaniemi, devraient livrer davantage en l’absence d’éléments importants, tels Phillip Danault et Brendan Gallagher. Mais, ce n’est pas le cas. D’ailleurs, on s’attend à plus des joueurs de centre des Canadiens. Il n’y a que Nick Suzuki qui va vraiment bien.»