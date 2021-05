Grand Prix d’Espagne | Un copier-coller

Tout comme la semaine dernière, au Portugal, Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas ont terminé le Grand Prix d’Espagne dans cet ordre. J’avais écrit dans mon blogue d’après-course : « le scénario risque de se répéter souvent cette saison, avec ces trois pilotes sur le podium; seul l’ordre variera. » L’ordre n’a même pas varié : le podium était un copier-coller de celui de la course précédente. Et c’était encore plus ennuyant…

Barcelone fait partie de ces circuits où les dépassements sont aussi difficiles que rares, ce qui est toujours garant d’une promenade du dimanche soporifique. Et c’est exactement ce à quoi nous avons eu droit. La course, si on peut l’appeler ainsi, se résume facilement : Mercedes a battu Red Bull parce qu’ils ont opté pour une meilleure stratégie. Tout s’est joué au 42e tour, lors de l’arrêt aux puits de Lewis Hamilton. Max Verstappen, meneur depuis le début, n’a rien pu faire contre le septuple champion du monde qui fondait sur lui avec des pneus plus frais et l’a dépassé à six tours de la fin.

C’est donc 3-1 pour Hamilton jusqu’à maintenant et s’il y en a qui doutaient de sa motivation, ils devront se raviser : le prédateur n’est pas repu et il tient mordicus à cette huitième couronne de champion du monde, qui le placerait seul au sommet. À Barcelone, il a réussi l’exploit d’obtenir une 100e pole position et la 100e victoire devrait être une formalité (il en compte maintenant 98); il ne lui reste qu’à devenir le premier octuple champion du monde. Le Britannique est en mission, ce qui est tout sauf une bonne nouvelle pour ses adversaires, dont Verstappen et l’écurie Red Bull (ses haters vont continuer de souffrir eux aussi).