Saison régulière | Dernier match entre les Canadiens et les Maple Leafs

Trois matchs

Le Tricolore n'a plus que trois parties à jouer à son calendrier, y compris le duel avec les Maple Leafs.

Montréal affrontera d’ailleurs les Maple Leafs ou les Oilers d’Edmonton lors de la première ronde des séries éliminatoires, à moins d’un revirement inattendu dans la division Nord.

Situés au quatrième et dernier rang qui donne accès aux séries, les Canadiens ont dix points d’avance sur les Flames et 14 points de plus que les Canucks de Vancouver.

À la suite de ce match à Toronto, le Tricolore accueillera les Oilers d’Edmonton, lundi et mercredi prochains, afin de clore sa saison régulière.