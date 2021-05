Carey Price | Toujours l’homme de la situation chez le Canadien

«Cette année ça a été difficile pour lui. Il est entré dans un stade de sa carrière où tu as besoin d’un gros défi. Et il doit être immédiat le défi! Tu sais quand tu regardes le marathon à cet âge-là et que tu te dis : "Bon, des fois tu en 'goales' une bonne, une moyenne, une mauvaise…" Mais il va être prêt pour les séries. C’est un gars qui aime les défis et c’est le gars qui est capable d’effacer au complet sa performance de cette année et de nous offrir quelques matchs en séries où il va tout voler. Et justement, si lui est en forme et qu’il décide d’arrêter les rondelles, c’est une autre couche de stress qui vient de s’ajouter pour les Maple Leafs. Quand il va faire un petit clin d’œil à Auston Matthews, après un arrêt spectaculaire, je peux te dire que ça va changer les choses.»