CF Montréal : Un voyage dans l’Ouest qui n’était pas nécessaire

Une autre absence pour Piette?

Après avoir regardé le dernier match du banc, Samuel Piette risque de ne pas faire le voyage à Salt Lake. Le milieu de terrain souffre toujours d’une douleur à un pied et il a partagé une photo de lui obtenant sa deuxième dose de vaccin, vendredi.

Il va sans dire qu’il serait surprenant de le voir sur le terrain.

« C’était un coup anodin, mais qui m’a fait mal. Ensuite ça ne s’est pas trop amélioré. Je m’entraîne normalement, mais je ne suis pas encore à 100%. »

Piette a été blessé à un pied lors du premier match de la saison, face à Toronto.

On risque donc d’encore voir un milieu de terrain composé de Victor Wanyama, d'Amar Sejdic et de Djordje Mihailovic.

Québécois contre Québécois

On aura droit à un rare duel qui opposera deux entraîneurs québécois. Wilfried Nancy et Marc Dos Santos ont grandi dans l’organisation de l’Impact et ils s’affronteront pour la première fois en carrière.